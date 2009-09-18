Солана разочарован в лидерах Украины

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьер СОЛАНА разочарован лидерами Украины.

Как сообщил УНИАН аспирант департамента славянских языков и литературы Гарвардского университета Олег КОЦЮБА, об этом Х.СОЛАНА заявил 17 сентября, выступая в Гарварде.

Верховный представитель ЕС, в частности, сказал, что чувствует “глубокую фрустрацию” к Украине в связи с тем, как ее лидеры управляли страной после Помаранчевой революции 2004 года.

На вопрос о перспективах членства Украины в ЕС, Х.СОЛАНА ответил, что не ожидает его в обозримом будущем. При этом, он отметил, что это не является секретом для руководства Украины – ни для Юлии ТИМОШЕНКО, ни для Виктора ЮЩЕНКО.

В своем выступлении Верховный представитель ЕС также отметил весомую роль России в системе европейской безопасности. "Настоящая безопасность в Европе невозможна без участия США и без того, чтобы Россия нашла свое место в общей Европейской иерархии", - сказал он.

Вместе с тем, Х.СОЛАНА отметил, что, хотя Запад и допустил ошибки, и потерял некоторые возможности в отношениях с Россией после завершения “холодной войны”, Россия также должна спросить себя, каким был ее вклад в царящую атмосферу недоверия, особенно среди ее соседей.