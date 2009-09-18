Ющенко сегодня - в Запорожье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Запорожскую область.

Как сообщает сайт главы государства, по инициативе Президента в Запорожье состоится совещание по состоянию дел, перспективам развития и проблемным вопросам гидроэнергетики Украины.

С целью проверки состояния безопасности дамбы и других сооружений «ДнепроГЭСа», В.ЮЩЕНКО также ознакомится с ходом реконструкции этой крупнейшей по своей мощности гидроэлектростанции Днепровского каскада.

Также Президент посетит с инспекционной целью строительство автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье.