Азаров обвинил Тимошенко во лжи

Народный депутат Украины, министр оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ называет обманом заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о больших заимствованиях средств правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что такие заявления Ю.ТИМОШЕНКО - «это брехня». По его словам, за 8 месяцев этого года правительство, возглавляемое Ю.ТИМОШЕНКО, «взяло в 20 раз больше кредитов, чем все правительства вместе взятые».

Как утверждает Н.АЗАРОВ, правительство В.ЯНУКОВИЧА в свое время брало кредиты «под 3,5%», в то время как правительство Ю.ТИМОШЕНКО берет кредиты «под 30%».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в проекте бюджета на 2010 год, предложенном правительством, планируется увеличить «государственные долги до 350 млрд. грн.». «Таким образом, за время работы Ю.ТИМОШЕНКО (с 2008 года) во главе правительства государственный долг увеличится в 5,4 раза», - добавил он.

Он также заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО «собирается выпустить облигации государственного внутреннего займа на 120 млрд. грн., в результате чего объем внутренних заимствований общего фонда госбюджета в 2010 году вырастет в 26,6 раза по сравнению с 2007 годом».