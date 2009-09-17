Эксперт: Янукович либо станет Президентом, либо уйдёт на пенсию

Региональные элиты уже сейчас начинают искать компромисс и думать о будущих мэрских выборах и выборах в местные советы. Такое мнение высказал директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции на тему: "Украина на старте президентской избирательной кампании: общество, политика, экономика", состоявшейся в информационном агентстве "Мост-Харьков".

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, К.БОНДАРЕНКО отметил, что сегодня в Украине основная борьба за пост Президента развернулась между двумя политиками – лидером партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером БЮТ премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Именно у них – по социологическим данным – наибольшие шансы выйти во второй тур и получить пост Президента.

«Ситуация в высших эшелонах власти экстраполируется и на регионы, - отметил эксперт. - В Харькове, к примеру, элиты накануне выборов разделятся по линии ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧ».

По словам К.БОНДАРЕНКО, БЮТ в Харькове выглядит более монолитной силой, чем Партия регионов, но при этом у ПР более серьёзные электоральные позиции: у Януковича есть шанс стать несомненным победителем в Харькове и области, у Ю.ТИМОШЕНКО есть шанс набрать в регионе 25% в первом туре и 35% во втором. При этом результат Ю.ТИМОШЕНКО в регионе станет в первую очередь результатом, который "сделает" народный депутат Украины от БЮТ, харьковский бизнесмен Александр ФЕЛЬДМАН, отметил директор Института Горшенина.

По мнению эксперта, рейтинг БЮТ будет воспроизводиться за счет сотрудников его коммерческих структур, а рейтинг ПР — за счет мобилизации «городских бюджетников».

При этом после выборов (а, возможно, и накануне выборов) местные элиты не разделятся, а объединятся, считает К.БОНДАРЕНКО.

По его словам, тон в политической жизни Харькова будет задавать тандем ДОБКИН-ФЕЛЬДМАН, не оставляя никаких шансов для "третьих сил". «Губернатора Харьковской области после выборов в любом случае ждёт отставка, а новый губернатор станет продуктом компромисса именно между ДОБКИНЫМ и ФЕЛЬДМАНОМ», - сказал К.БОНДАРЕНКО. (УНИАН: Михаил ДОБКИН - член Партии регионов, Харьковский городской председатель.)

В целом, отметил К.БОНДАРЕНКО, такая ситуация отмечается и в остальных регионах страны. Региональные элиты уже сейчас начинают искать компромисс и думать о будущих мэрских выборах и выборах в местные советы, понимая, что для них более важными будут расклады в местной политике, чем большие политические игры всеукраинского значения.

Характеризуя основных претендентов на пост главы государства, К.БОНДАРЕНКО отметил, что В.ЯНУКОВИЧ «давно перестал быть политиком донецким и стал политиком всеукраинским. Не в последнюю очередь благодаря содействию со стороны харьковских элит. Первоначально он стал репрезентантом настроений всего Востока Украины, а далее замахнулся и на всю страну. По мере того, как Виктор Фёдорович превращается в политика всеукраинского масштаба, он приобретает и новые риски, вызовы. Он не может для достижения цели – президентского поста – опираться исключительно на силы Партии регионов. Ведь она слишком неоднородна, в ней нет единой позиции, и свидетелями этого мы становимся каждый день». По словам эксперта, «опора на ПР – это существенное ограничение электоральных возможностей В.ЯНУКОВИЧА – например в Центре и на Западе Украины. Более правильным, по моему мнению, является опора на потенциал Оппозиционного правительства – с созданием параллельной структуры советников и представителей оппозиционного премьера в областях».

Говоря о Ю.ТИМОШЕНКО, политолог отметил: «Я всегда был критиком Ю.ТИМОШЕНКО – пока она была политиком. Но я не могу критиковать премьера правительства (какое имя он не носил бы и к какой политической силе не принадлежал бы) в условиях острого экономического кризиса. Главный позитив Ю.ТИМОШЕНКО в том, что народ перестал бояться кризиса. Кризис перестал быть синонимом апокалипсиса».

Остальные кандидаты в Президенты, считает К.БОНДАРЕНКО, ставят перед собой более приземлённые цели. Например, Арсений ЯЦЕНЮК хотел бы стать премьер-министром при Президенте В.ЯНУКОВИЧЕ. Сергей ТИГИПКО пытается стать альтернативным лидером Востока Украины, понимая, что после выборов на Востоке лидер исчезнет, так как В.ЯНУКОВИЧ либо станет Президентом, либо уйдёт на политическую пенсию.