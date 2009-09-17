Тимошенко сегодня будет работать в Житомире

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посещает с рабочей поездкой Житомирскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует побывать в Поташнянском лесничестве. В частности, она ознакомится с работой цеха по переработке древесины и посетит выставку товаров народного потребления.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в собрании сотрудников лесной отрасли. Программой поездки предусмотрено и посещение премьер-министром областного центра охраны здоровья матери и ребенка. Также ожидается, что Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в прямом эфире на областном телевидении.

Сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.