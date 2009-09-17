Киевляне собираются на митинг возле мэрии - там усилена охрана

Уже около 400 киевлян собрались под стенами мэрии на митинг с требованием к столичной власти снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время люди продолжают подходить.

Возле мэрии есть представители ВО «Свобода» и Блока Кличко. Представители с флагами БЮТ сейчас отсутствуют. Также здесь присутствуют представители общественного объединения «Орех», которое было недавно создано именно в связи с недовольством тарифной политикой в городе. Как отмечали руководители организации, лично от себя они направили уже три обращения к Киевскому городскому голове с требованием отменить повышенные тарифы на ЖКУ.

Пикетирующие скандируют «Прочь грабительские тарифы». Также киевляне держат плакаты с надписями «Требуем вернуть «Киевэнерго» киевской общине», «Потребителям коммунальных услуг – прямые соглашения с производителями услуг», «Черновецкий, прекрати грабить киевскую общину», «Киевводоканал» - киевлянам, а не олигархам».

Вокруг мэрии усилена охрана, стоят автобусы с представителями внутренних войск МВД, что свидетельствует о том, что ожидается большое количество участников акции.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ в Киевсовете заявляла, что сегодня проведет митинг и соберет киевлян, которые не поддерживают действия столичной власти по увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня на сессии Киевсовета, в соответствии с заявлением БЮТ, они будут инициировать возобновление моратория на повышение тарифов на ЖКУ в Киеве.