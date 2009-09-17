Ющенко поговорит о кризисе с учеными и экспертами

В четверг, 17 сентября, в 11.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с ведущими научными работниками, экспертами по проблемам экономического и финансового кризиса и перспективам развития экономики (Национальный институт стратегических исследований, ул. Пирогова, 7-я).

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, цель встречи – на основе современных реалий в экономической и социальной сферах обновить оценки нынешних вызовов, проанализировать глубинные причины кризиса, определиться с наиболее актуальными задачами по его преодолению и проведению структурных реформ.

В ходе встречи планируется обсудить такие вопросы: перспективы развития мировой экономики и преодоления глобального кризиса, оценка внешних факторов влияния на украинскую экономику; оценка современного состояния национального хозяйства, внутренних факторов экономического и финансового кризиса; возможные сценарии влияния экономического и финансового кризиса на национальную экономику в 2009–2010 годах; риски и угрозы экономической безопасности Украины в 2009–2010 годах; перспективы полного восстановления национальной экономики; актуальные мероприятия государственной антикризисной политики (с целью учета в работе над проектом Государственного бюджета Украины на 2010 год).

Во время встречи планируются выступления Президента Украины, ведущих ученых, экспертов в экономической и финансовой сферах – в частности, академика Валерия ГЕЙЦА, председателя Фонда поддержки реформ, профессора Виктора ПИНЗЕНИКА. Также для участия в мероприятии приглашены представители международных финансовых организаций: МВФ, Всемирного банка, Мировой организации торговли. Предусматривается, кроме того, участие во встрече народных депутатов Украины - специалистов в сфере экономики, представляющих различные политические партии.

Также в мероприятии примут участие представители Национального и коммерческих банков, руководители министерств экономического блока правительства.

По результатам встречи предполагается определить наиболее актуальные меры государственной антикризисной политики, в первую очередь с целью учета в работе над проектом Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире «5-го канала», НТКУ, НРКУ и УТР.