Герман: Тимошенко ведет себя так, словно она не у власти, а в оппозиции

Народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сомневается, что фракция Партии регионов поддержит закон о государственном бюджете Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что Партия регионов «не будет препятствовать принятию бюджета». При этом он добавил, что «поддержать бюджет вряд ли возможно».

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, нельзя аргументировать необходимость утверждения госбюджета тем, что в случае его непринятия профинансировать предстоящие президентские выборы будет невозможно. Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что выборы должны состояться в любом случае, и если будет попытка их сорвать, то это негативно воспримет мировая общественность.

В свою очередь, народный депутат Анна ГЕРМАН сказала, что поведение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО вызывает удивление, особенно ее обещание о том, что в 2010 году она будет решать какие-то вопросы. «Юлия Владимировна ведет себя так, словно она не у власти, а в оппозиции», - сказала депутат.

«Она все обещает сделать в 2010 году, а почему бы ей не сделать то, что она обещает, уже сегодня, имея все рычаги власти в своих руках», - сказала А.ГЕРМАН.