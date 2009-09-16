Томенко знает, что Ющенко летел в Ашхабад двумя самолетами, и с музыкой

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО просит проверить целесообразность пребывания в Туркменистане вместе с Президентом Виктором ЮЩЕНКО такой большой украинской делегации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, согласно информации, поступившей к нему, официальная делегация, которая сейчас находится с В.ЮЩЕНКО в Туркменистане, вылетела в Ашхабад двумя самолетами (Ту-134 и Ил-62), имеющих общую вместимость около ста пассажиров. «По моей информации, в состав делегации вошли значительное количество чиновников, сопровождающих лиц и музыкантов», - рассказал он.

Как сказал Н.ТОМЕНКО, возникает вопрос о целесообразности такой большой делегации, особенно учитывая тот факт, что по официальной информации, обнародованной на сайте Президента Украины, в ходе визита сторонами двух стран было подписано всего четыре межправительственных документа.

Заместитель председателя ВР обратился к руководителю Государственного управления делами с просьбой проинформировать, сколько потрачено бюджетных средств на эту поездку, какая необходимость, чтобы президентская делегация вылетала двумя самолетами и в таком количественном составе.