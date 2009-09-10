Пять нардепов объявили бойкот заседаниям комитета

Ряд членов парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда, представители демократической коалиции, выражают глубокое возмущение в связи с беспрецедентными политическими спекуляциями, развернутыми Партией регионов вокруг вопросов социального обеспечения.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении членов профильного комитета Олега ШЕВЧУКА, Александра СОЧКИ, Андрея ПАВЛОВСКОГО, Павла УНГУРЯНА, Владимира МАРУЩЕНКО.

“Заблокирована работа Верховной Рады, остановлено принятие важных и крайне необходимых для страны законопроектов, направленных на преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса. Все это делается под якобы справедливыми требованиями увеличить социальные выплаты”, - отметили авторы заявления. На самом же деле, по их убеждению, “продолжается грубое издевательство над надеждами и интересами простых людей, которые ожидают от парламента не циничных игрищ, а профессиональной, качественной и эффективной работы”.

По мнению членов Комитета ВР по вопросам соцполитики и труда, “фракция Партии регионов жонглирует ничем не подкрепленными цифрами на глазах обеспокоенной последствиями мирового кризиса страны. Их не волнует ни реальное состояние экономики страны, ни государственный бюджет, ни благополучие украинских семей”.

Авторы заявления убеждены, что “единственная задача Партии регионов – нагрузить государственные обязательства не обеспеченными дополнительными 40-50 миллиардами гривень, подорвать существующую систему социального обеспечения и возложить за это ответственность на политических оппонентов. Интересы людей и социальная политика в целом принесены в жертву политической борьбе будущей президентской кампании”.

Поэтому члены комитета, который по своим заданиям принимает непосредственное участие в подготовке социальных законопроектов, заявляют о своем нежелании быть участниками “бездарного спектакля, спровоцированного горе-политиками из Партии регионов”.

Они считают безответственным рассматривать так называемые законодательные инициативы, которые являются частью дестабилизации общества, и отмечают, что не позволят “превратить комитет в чью-то частную кухню для «выпекания» законопроектов не социального, а исключительно политического содержания”.

В связи с этим авторы документа заявляют о своем решении бойкотировать заседания комитета до тех пор, пока Партия регионов не прекратит спекуляции вокруг социальной проблематики и не разблокирует работу Верховной Рады.

“Подчеркиваем: мы будем работать в комитете над законопроектами, но не будем посещать заседания с бессмысленной повесткой дня”, - заявили депутаты.

Именно по этой причине, по их словам, “9 сентября мы, 5 членов комитета, сознательно игнорировали его заседание, в повестке дня которого стояли очередные, высосанные из пальца, «космические проекты». Ввиду того, что руководит комитетом народный депутат от Партии регионов, а представители демократической коалиции не имеют большинства, мы видим единственный выход - бойкот работы комитета и публичное разъяснение нашей позиции”.

Также авторы документа требуют от председателя комитета, «регионала» Василия ХАРЫ немедленно выполнить конституционную норму относительно недопустимости совмещения должности народного депутата и председателя Федерации профсоюзов Украины.

“Вынуждены напомнить вам, господин ХАРА, что совмещение двух должностей носит признаки коррупции, а также то, что предметом ведания комитета является создание законодательной базы для формирования социального диалога. И что именно вы, как профсоюзный лидер и председатель парламентского комитета одновременно, имеете все рычаги для того, чтобы на руководящей должности в украинском парламенте защищать интересы одной из сторон. А именно - возглавляемой вами профсоюзной организации”, - отмечается в заявлении. Депутаты надеются, что выполнение В.ХАРОЙ конституционного требования и сознательный выбор в пользу депутатского мандата или руководителя ФПУ будет способствовать доверию к комитету всех участников социального диалога.

Авторы заявления выражают убеждение, что работа парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда должна стать вне политической борьбы и должна быть направлена на обеспечение интересов людей.