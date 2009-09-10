Литвин просит ПР на 5 минут пустить его в президиум - с секундомером

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит фракцию Партии регионов дать возможность проинформировать парламент о результатах заседания Согласительного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

В.ЛИТВИН отметил, что необходимо «открыть двери» в президиум ВР, то есть, убрать кресла, которыми они заблокированы, чтобы была возможность зайти в президиум.

По словам председателя ВР, необходимо пять минут для того, чтобы проинформировать парламент о результатах Согласительного совета. Он предложил фракции Партии регионов «взять секундомер», чтобы убедиться, что это займет не больше пяти минут. В.ЛИТВИН призвал: «Не нужно глумиться над Верховной Радой Украины».

Представители фракции Партии регионов не ответили В.ЛИТВИНУ, сможет ли он зайти в президиум. Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, обращаясь к В.ЛИТВИНУ, сказал: «Давайте предложения, поскольку никаких предложений не поступает».

В ответ В.ЛИТВИН заметил, что “вы же договаривались с фракцией БЮТ”. “Вы уже говорили, что приблизились к большой победе”, - добавил он.

При этом первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН поинтересовался у председателя ВР: «Скажите, кто говорил о договоренностях?».

На это В.ЛИТВИН ответил, что все время речь идет о консультациях фракций Партии регионов и БЮТ, которые проводятся в неофициальной обстановке. Он предложил этим фракциям зайти в сессионный зал и выразить свои позиции.