Кириленко разводит руками: в зал заходить не с чем

В парламенте не найден компромисс относительно возможности повышения социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на Согласительном совете лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы не нашли взаимопонимания относительно источников наполнения бюджета», - отметил он. И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что представители фракции Партии регионов не принимают участия в заседании Бюджетного комитета парламента.

По его словам, «в зал заходить и голосовать не с чем». И.КИРИЛЕНКО добавил, что «компромисса и взаимопонимания мы так и не нашли».

На данный момент заседание Согласительного совета продолжается.