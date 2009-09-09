Ющенко призывает депутатов или работать, или самораспуститься

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз призывает народных депутатов или работать, или инициировать самороспуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что особую обеспокоенность Президента вызывает патовая ситуация, сложившаяся в парламенте.

«Ведущие парламентские фракции поводят себя крайне безответственно, блокируя под разными, якобы благородными поводами, работу Верховной Рады», - процитировала И.ВАННИКОВА В.ЮЩЕНКО.

По его словам, особенно поражает цинизм депутатов, которые возмущаются предложениями не выплачивать им зарплату за «дни простоя Верховной Рады».

«Создается впечатление, что в предвыборной борьбе политические силы готовы камня на камне не оставить ни от экономики, ни от парламентаризма в Украине», - процитировала В.ЮЩЕНКО И.ВАННИКОВА.

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент еще раз призывает парламентариев определиться: или начинайте работать, отбросив политические резоны, или инициируйте самороспуск ВР.

«Общество устало от безответственной деятельности политиков и работы по принципу: «Нам мешают, и это не наша ответственность», - передала И.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКО.