Ефремов разобрался: Литвину нужен спектакль, а ПР и БЮТ - процесс

Фракции БЮТ и Партии регионов разрабатывают согласованный проект закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, объясняя отсутствие представителей этих двух политических сил на заседании Согласительного совета в кабинете председателя ВР Владимира ЛИТВИНА.

По словам А.ЕФРЕМОВА, с 9-ти часов утра эти две политических силы пытались найти вариант выхода из сложившейся ситуации. «Мы работали два часа, и некоторые наработки уже есть», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, о том, что состоится заседание Согласительного совета, представители двух фракций были предупреждены только за 15 минут до его начала. «Владимиру Михайловичу (ЛИТВИНУ – УНИАН) нужен спектакль, а нам нужен процесс», - сказал он.

Как отметил А.ЕФРЕМОВ, никаких решений на Согласительном совете все равно невозможно было принять. Кроме того, по словам первого заместителя лидера фракции ПР, вчера представители его политической силы не приняли участие в заседании Бюджетного комитета, поскольку не были готовы все необходимые материалы для разработки согласованного законопроекта.

«Но уже сегодня все стороны признали, что нужно повышать пенсии и зарплаты», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ выразил сомнение, что этот законопроект может быть рассмотрен сегодня на заседании парламента. Он объяснил это тем, что настоящий документ должен пройти согласование в Кабинете министров и Министерстве финансов. «Скорее всего, сегодняшний день будет посвящен именно этому», - добавил он.