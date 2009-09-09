Социалисты пока не могут признать Симоненко единым кандидатом от левых

Социалистическая партия Украины только после съезда, который состоится 12 сентября, определится, будет ли поддерживать лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО как единого кандидата на президентских выборах от левых сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом заявил секретарь Политсовета Соцпартии Алексей МАЛИНОВСКИЙ после очередного раунда переговоров между лидерами левых партий – Союза левых сил, Прогрессивной социалистической партии, партии «Справедливость», Компартии и СПУ

По словам А.МАЛИНОВСКОГО, Компартия высказывается за то, чтобы единым кандидатом от блока левых на президентских выборах стал ее лидер Петр СИМОНЕНКО.

«Однако, обсуждать этот вопрос Соцпартия сможет только после съезда СПУ, который пройдет в субботу, 12 сентября. До этого времени партия обязана действовать в русле постановления предыдущего съезда. Он же определил самостоятельное участие СПУ в президентских выборах как субъекта кампании», – отметил секретарь Политсовета Соцпартии.

Он также сообщил, что левые силы активно ведут переговоры о создании единого блока. В частности, на одной из последних встреч лидеры упомянутых выше партий левого направления единодушно высказались за то, чтобы считать блок не политическим, а избирательным, и точно учесть квотный принцип распределения мест в будущих совместных списках на выборы в местные советы и Верховную Раду.

«Политический блок – понятие абстрактное, таких объединений перед выборами было много. Мы же выступаем за конкретику, четко даем сигнал обществу: объединение левых сил создается для совместного участия в президентских, местных выборах, выборах в парламент», – отметил А.МАЛИНОВСКИЙ.

Он добавил, что участники переговоров согласились с квотным принципом, предложенным социалистами.

«Мы однозначно выступаем за единство левых сил, тем более, что идею создания левого блока СПУ последовательно проводит вот уже 11 лет. Мы обязаны помочь избирателям Украины определиться, не дать «распорошить» голоса, которые люди отдают за левые силы,» – заявил А.МАЛИНОВСКИЙ.

Также он подтвердил, что в среду 10 сентября, в 17.00 состоится еще одна встреча глав левых партий.