Свидетельство о регистрации партии «Родына» утратило силу

Министерство юстиции Украины признало утратившим действие свидетельство о регистрации партии "Родына".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в соответствии с обращением Службы безопасности Украины Министерство юстиции проверило с участием территориальных органов юстиции правомочность седьмого (внеочередного) съезда Прогрессивно-демократической партии Украины от 20 августа 2008 года.

Этим съездом было изменено название партии на "Партия "Родына", принята новая программа партии, изменен состав руководящих органов и юридический адрес. Данная информация была принята к сведению приказом Минюста от 02.10.2008 №1672/5.

По результатам проверки Министерством юстиции установлена неправомочность седьмого (внеочередного) съезда партии от 20 августа 2008 года, отсутствие кворума полномочных делегатов. Таким образом, установлено, что партия подала в 2008 году в Министерство юстиции неправдивые сведения.

В связи с этим приказом Министерства юстиции от 2 сентября 2009 года №1581/5 отменен приказ от 2 октября 2008 года №1672/5 "О принятии к сведению информации о внесении изменений в уставные документы и в состав руководящих органов Прогрессивно-демократической партии Украины" и признано утратившим действие свидетельство о регистрации Партии "Родына".

На основании приказа Минюста от 2 сентября 2009 года №1581/5 внесены соответствующие изменения в Реестр политических партий.