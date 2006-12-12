Коалиция не принимала в расчет биографию Шуфрича

Нестор ШУФРИЧ, который назначен Верховной Радой Украины на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, «известный политик, человек, который имеет твердую позицию, человек, который доказал своими делами, что может работать в команде».

Как передает корреспондент УНИАН, так в интервью журналистам заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ прокомментировал сегодняшнее назначение Н.ШУФРИЧА министром.

По словам Е.КУШНАРЁВА, Н.ШУФРИЧ «близок к нам (речь идет о Партии регионов – УНИАН) по политической позиции».

Е.КУШНАРЁВ также сказал, что фракция отдала свою квоту на эту должность по просьбе премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, и он надеется, что «нам сожалеть по этому поводу не придется».

По словам Е.КУШНАРЁВА, в Украине все больше министрами становятся политические фигуры и люди, которые на эти должности назначаются, «совсем необязательно должны иметь в своей биографии какие-то соответствующие записи, которые раньше считались обязательными» (речь идет о соответствующем профессиональном образовании или работе в соответствующей отрасли).

Он отметил, что это назначение не обсуждалось с СДПУ(о) и никаких «межпартийных соглашений по поводу назначения Н.ШУФРИЧА не подписывалось».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР назначила Н.ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.