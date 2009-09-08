Немцов: Путин и Медведев к Украине применяют кагебешную «разводку»

Российский политик Борис НЕМЦОВ уверен, что противоречий между Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ в «газовом» вопросе с Украиной нет.

Как сказал он корреспонденту УНИАН, «думаю, что противоречий между ПУТИНЫМ и МЕДВЕДЕВЫМ в газовом вопросе по отношению к Украине нет. Есть такая технология как «разводка» гебешная. Называется «злой следователь и добрый». В данном случае ПУТИН – добрый, а МЕДВЕДЕВ – злой. Для них «Газпром» - это их личный бизнес, и очевидно, что их бизнес-интересы расходиться не могут», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он не исключил, что В.ПУТИН и Д.МЕДЕВЕДЕВ могли договориться о подобном поведении. «В целом стратегия их поведения по отношению к Украине одинаковая», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, главной целью руководства России является обеспечение бесперебойного транзита газа и сохранение «предсказуемых» тарифов на прокачку, желательно низких.

«Они (В.ПУТИН и Д.МЕДВЕДЕВ) от мысли захватить газотранспортную систему (Украины) отошли, поскольку это невозможно… Они также хотят, чтобы им вовремя платили», - сказал он.

По словам Б.НЕМЦОВА, нежелание НАК «Нафтогаз Украины» оплатить 500 млн. долларов по евробондам, погашение которых должно состояться 30 сентября, укрепляет позиции Д.МЕДВЕДЕВА и В.ПУТИНА. Он добавил, что держателями этих облигаций являются бизнесмены из Америки, Европы и немного - из России. «По сути, они сейчас всему миру покажут, что Украина и «Нафтогаз» «кидалы», - сказал Б.НЕМЦОВ.

«Ситуация непростая для Украины. Если Украина в условиях выборов будет демонстрировать безответственность, необязательность и не будет платить в данном случае инвесторам со всего мира, то придется тяжко. Спор о том, кто «кидала» - Украина или Роcсия, будет закончен автоматически. Весь мир узнает: Украина – «кидает», - сказал Б.НЕМЦОВ.