Ющенко отменил Указ о назначении трех членов Высшего совета юстиции

Подтверждение - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил Указ о назначении трех членов Высшего совета юстиции. Указ “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 20 сентября 2006 года № 760” размещен на официальном сайте главы государства. Указом были назначены Олег БАЧУН – председателем окружного административного суда города Киева; Иван ПЫЖИК – начальником отдела международного сотрудничества и связей с органами государственной власти и управления секретариата Высшего совета юстиции; Антон ЧЕРНУШЕНКО – председателем апелляционного суда города Киева.

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