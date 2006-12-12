Ющенко отменил Указ о назначении трех членов Высшего совета юстиции
16:48, 12 декабря 2006Политика
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Подтверждение - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил Указ о назначении трех членов Высшего совета юстиции.
Указ “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 20 сентября 2006 года № 760” размещен на официальном сайте главы государства.
Указом были назначены Олег БАЧУН – председателем окружного административного суда города Киева; Иван ПЫЖИК – начальником отдела международного сотрудничества и связей с органами государственной власти и управления секретариата Высшего совета юстиции; Антон ЧЕРНУШЕНКО – председателем апелляционного суда города Киева.
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