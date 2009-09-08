В ВР состоится пресс-конференция «Пиво – не молоко! Кто тормозит законопроект № 1171?»

9 сентября 2009 г. в 12.00 в пресс-центре (« press-point») Верховной Рады Украины (ул. М. Грушевского, 5, второй этаж) состоится пресс-конференция на тему: «Пиво – не молоко! Кто тормозит законопроект № 1171 об ограничении потребления и продажи пива и «слабоалкогольных» напитков?».

В пресс-конференции примут участие: народные депутаты Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ), Евгений СУСЛОВ (фракция БЮТ), Эльбрус ТЕДЕЕВ (фракция Партии регионов), Валерий БАРАНОВ (фракция «Блок Литвина»), главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, ведущая социального проекта «Найдём выход» «Первого» канала Наталия РОЗИНСКАЯ, поп-певица, активистка женского движения «Фемен» Анна МУХИНА.

Участники пресс-конференции поднимут вопрос нейтрализации пивного лобби в парламенте, которое тормозит законопроект № 1171 об ограничении потребления и продажи пива и «слабоалкогольных» напитков, внесённый Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Евгением СУСЛОВЫМ и принятый в первом чтении 5 марта 2009 года.

Тем не менее на протяжении шести месяцев указанный законопроект так и не принят во втором чтении и в целом. На сегодня он находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Сейчас к законопроекту внесено свыше 40 поправок. Участники пресс-конференции поднимут вопрос: «Кому выгодно такое псевдозаконотворчество? Кто отстаивает интересы производителей пива и так называемых “слабоалкогольных напитков”?».

Участники пресс-конференции выступают за приравнивание пива и «слабоалкогольных» растворов к алкогольным напиткам, за полный запрет их рекламы.

Участники пресс-конференции призывают народных депутатов поддержать проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков) (регистр. № 1171 от 11.12.2007).

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