По данным министра экономики, гривня падать не должна

В правительстве Украины не видят экономических предпосылок для девальвации гривни и призывают Национальный банк к совместной работе для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на брифинге министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Я жду от Нацбанка скоординированных действий вместе с правительством. Правительство не видит экономических предпосылок для девальвации гривни», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день спрос на товары украинского производства повышается, объемы экспорта увеличиваются и сальдо внешней торговли постепенно улучшается.

«Показатель, который связан с внешнеэкономическими операциями, и сальдо внешней торговли уже не являются теми дестабилизирующими факторами, которые влияют на девальвацию национальной валюты. Экономических оснований тут нет», – заявил министр.

Он считает, что Совет Нацбанка должен в ближайшее время провести заседание по вопросу коррекции денежно-кредитной политики. «Мы готовы сотрудничать в этом направлении с Нацбанком. Правительство делает все для стабилизации экономической ситуации», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.