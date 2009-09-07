Ющенко заявляет, что организаторы его отравления находятся в Москве

Организаторы отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО находятся в Москве.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом сообщил сам В.ЮЩЕНКО в интервью изданию «Der Spiegel».

По его словам, на сегодняшний день расследование дела о его отравлении в 2004 году завершено, прокуратура привлекла около тысячи свидетелей.

Президент напомнил, что сам несколько раз ходил в Генеральную прокуратуру давать свидетельство. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не дали показаний ряд народных депутатов, среди которых и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Люди, которые непосредственно организовали мое отравление, находятся уже четыре года в Москве. Я трижды обращался к Президенту России и просил, чтобы их допросили украинские следователи. Следователи готовы провести допрос в нашем Посольстве в Москве. К подозреваемым относятся бывший заместитель председателя СБУ, повар и лицо из обслуживания. Эти все люди находятся в Москве», - отметил В.ЮЩЕНКО.