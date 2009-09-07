Медведев не согласен на изменения условий оплаты транзита газа

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил главе «Газпрома» Алексею МИЛЛЕРУ во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменения условий оплаты транзита российского газа через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, о том, что такие предложения звучат из Киева, А.МИЛЛЕР сообщил сегодня Д.МЕДВЕДЕВУ на рабочей встрече.

В частности, на вопрос Президента РФ о том, предусматривает ли договор изменения, которые предлагает Украина, А.МИЛЛЕР ответил отрицательно.

«Тогда и не платите! Нужно действовать в соответствии с договором, который заключен. Мы специально его готовили, он в муках и трудах достался, мы по нему и работаем», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

«На нем и нужно строить свои отношения, нужно действовать в соответствие с обязательствами, которые стороны принимали. Не нужно ничего придумывать. У нас тоже не самые простые времена», - добавил он.

Кроме этого, руководитель «Газпрома» сообщил Президенту России о состоянии отношений с украинской стороной.

«Украина в течение последние двух месяцев платит в полном объеме за поставки российского газа. Но нам приходится слышать со стороны украинских партнеров, что было бы неплохо рассмотреть вопрос о предоплате через транзитный тариф», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что на сегодняшний день транзит российского газа через территорию Украины оплачен до первого квартала 2010 года включительно.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что нужно приветствовать своевременную оплату украинской стороной за поставленный газ.

«То, что украинские партнеры платят, это хорошо, это можно только приветствовать, Это признак того, что наши партнеры надлежащим образом выполняют свои обязательства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% от существующего на сегодня размера ставки - 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за тыс. куб. м на 100 км.

3 сентября Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с 1 января 2010 г. существенно повышается стоимость транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

3 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что «тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте. В зависимости от цен на нефть, значение тарифа может быть различным. На данный момент прогноз «Газпрома» на следующий год - 2,56-2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров».

В 2009 году ставка на транзит российского газа составляет 1,7 долл. за тысячу кубометров на 100 км.