Азаров: нынешнее правительство занимается брехней

«Внеочередное заседание Верховной Рады в пятницу было специально проведенной правительством пиар-акцией накануне встречи премьера с председателями сельских и поселковых советов Украины, потому что с момента последнего их собрания ничего из того, что она им обещала, сделано не было», - заявил в Харькове народный депутат от Партии регионов Николай Азаров.

По его словам, из 41 вопроса, вынесенного правительством на внеочередное заседание парламента, только 13 были рассмотрены профильными комитетами. «Это такая избирательная технология: созвать сессию ради пустых и бесполезных законопроектов, прекрасно зная, что мы не допустим рассмотрения ни одного вопроса до тех пор, пока в стране не будут повышены минимальные заработная плата и пенсия; включить в повестку дня 41 вопрос, которые даже нормально работающий парламент за один день не рассмотрит, и потом сразу же заявить, что «Регионы» якобы помешали принять необходимые законы», - подчеркнул Николай Азаров.

Народный депутат заявил, что никаких законопроектов, направленных на усиление местного самоуправления, правительство на внеочередное заседание парламента не выносило. «Нынешнее правительство занимается брехней - ежедневно и целенаправленно. Когда Кабинет министров Украины возглавлял Виктор Янукович, доля местных бюджетов с каждым годом увеличивалась и в 2006 г. дошла до 50%. Сейчас она составляет 34%, то есть государственные расходы почти в 2,5 раза превышают расходы местных бюджетов.…

Та команда, которая называется правительством Украины, отличается жутким непрофессионализмом и занимается только одним – обманом людей, введением их в заблуждение, распространением слухов и самопиаром. Каждый день высшие чины правительства занимаются не тем, что нужно экономике, а тем, как выиграть избирательную кампанию.

Чем скорее мы этих жуликов уберем, тем быстрее Украина заживет спокойной созидательной жизнью», - цитирует Николая Азарова пресс-служба ПР.