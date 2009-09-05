БЮТ продолжит практику созыва внеочередных сессий

Фракция БЮТ в Верховной Раде продолжит практику созыва внеочередных сессий парламента для рассмотрения первоочередных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на Всеукраинском совещании с председателями сельских и поселковых советов по вопросам подготовки проекта Государственного бюджета на 2010 год.

„Ми не будем обращать внимание на блокирование. Вчера на совете коалиции мы нашли путь, как оставить блокирование отдельно, а нормальную работу Верховной Рады - отдельно. Нам нужно несколько недель, чтобы довести все нормативные акты до завершения, провести все необходимые процедуры, и мы будем нормально работать. Но, в то же время, мы будем столько раз объявлять внеочередные сессии, пока не примем все законы - 41 закон, - которые нужные вам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что в Верховной Раде есть функционирующее большинство. „Я знаю, в Верховной Раде есть нормальное функционирующее большинство. И если бы не это смешное, бессмысленное блокирование, все нужные законы уже давно были бы приняты. Потому что Верховная Рада голосует и имеет 240-250 голосов, чтобы принимать законы”, - объяснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, вчера фракция Партии регионов вернулась в сессионный зал именно потому, что увидела результативность голосования. „Мы собрали Верховную Раду вчера. Партия регионов подумала, что у нас не хватит голосов для того, чтобы принимать все те 41 законопроект. И они пошли из зала и, кстати, обеспечили, чтобы не было кому вести заседание Верховной Рады. Потом Партия регионов увидела, что законы успешно приняты, они через час опять направились в зал”, - добавила премьер-министр.