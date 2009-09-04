Посол: в России нужны украинские школы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО опроверг заявления о том, что проживающим в России украинцам не нужны украинские школы.

Об этом К.ГРИЩЕНКО сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам посла, в Украине не существует проблемы русского языка, поскольку многие разговаривают на нем, выходят СМИ и работают образовательные учреждения. «В Украине 2 тысячи русских школ на 8 миллионов этнических русских. В России 3 миллиона украинцев, а нет ни одной школы», - заявил он.

При этом К.ГРИЩЕНКО отверг распространяемое в последнее время мнение о якобы отсутствии интереса в школах к украинскому языку у самих русских украинцев. Посол связал такие заявления с давлением, которое оказывается на диаспору в регионах.

«Когда тебе ребята с серыми глазами строгим взглядом говорят, что не нужна тебе эта школа, когда сверху идет - и не только в центре - такое представление, что Украина – это (только) гопак, борщ …. Я не думаю, что это отражает, на самом деле, искренние желания многих украинцев», - сказал он.

При этом К.ГРИЩЕНКО сообщил, что украинским языком и культурой в России интересуются не только украинцы. В качестве примера он привел ситуацию в Белгороде: в местном университете учатся 30 тыс. студентов, из них 4 тыс. учатся по программам украинских кафедр и изучают не только украинский язык. «Это востребовано. Если только студенты, в одном региональном ВУЗе хотят изучать Украину во всех ее аспектах, включая язык, значит наверное и потребность в школах есть», - сказал посол.