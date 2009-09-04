Янукович о парламенте, сиротах и прообразе будущего большинства

Лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что уже во вторник, 8 сентября, парламент поддержит инициативу Партии регионов и проголосует за повышение социальных стандартов для самых обездоленных слоев населения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЯНУКОВИЧА.

По его словам, первыми в повышении выплат должны быть сироты и многодетные семьи. Лидер Партии регионов убежден, что в парламенте найдется большинство для принятия такого закона. “И это будет значимая победа конструктивных сил в Верховной Раде Украины. Это может быть прообразом будущего парламентского большинства”, - сказал он.