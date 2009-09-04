Янукович о парламенте, сиротах и прообразе будущего большинства
18:24, 04 сентября 2009Политика
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Лидер ПР уверен в победе 8 сентября
Лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что уже во вторник, 8 сентября, парламент поддержит инициативу Партии регионов и проголосует за повышение социальных стандартов для самых обездоленных слоев населения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЯНУКОВИЧА.
По его словам, первыми в повышении выплат должны быть сироты и многодетные семьи. Лидер Партии регионов убежден, что в парламенте найдется большинство для принятия такого закона. “И это будет значимая победа конструктивных сил в Верховной Раде Украины. Это может быть прообразом будущего парламентского большинства”, - сказал он.
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