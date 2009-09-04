Партия регионов заявляет о своей победе

Партия регионов заставила коалицию начать поиск путей повышения заработных плат и пенсий для самых бедных категорий граждан и обещает добиться их увеличения уже с этого месяца.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии.

“Настойчивая и убедительная позиция Партии регионов заставила коалицию высказаться за поиск компромисса в вопросе повышения заработных плат и пенсий для самых бедных.

Партия регионов считает это своей победой и заявляет о том, что мы обязательно добьемся, чтобы уже с этого месяца люди получали повышенные зарплаты и пенсии”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня по инициативе фракции БЮТ было созвано внеочередное заседание ВР. Планировалось, что во время заседания будут рассматриваться законопроекты, которые касаются местного самоуправления.

Однако Верховная Рада успела рассмотреть только три законопроекта, два из которых приняла в целом, а один отклонила, поскольку работу парламента заблокировали депутаты от Партии регионов. “Регионалы” требовали рассмотреть законопроект о повышении зарплат и пенсий.

На Согласительном совете лидеры фракций договорились, что в понедельник, 7 сентября, состоится заседания рабочей группы, которая занимается согласованием положений законопроекта о повышении социальных стандартов.