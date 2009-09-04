Цена на проезд в киевских маршрутках вырастет до 3-4 гривен?

В Киеве частные перевозчики заявляют о необходимости поднять тариф за проезд из-за значительного подорожания топлива на городских заправках. Если стоимость проезда не повышать, то им придется сворачивать свой бизнес.

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине» от 4 сентября 2009 г.

«Еще несколько месяцев назад литр бензина стоил около 5 гривен. Уже тогда мы работали практически в убыток. Некоторые маршруты едва выходили на ноль. Теперь, когда за литр просят почти 8 гривен, чтобы вывезти машины, приходится доплачивать своими деньгами. Так долго продолжаться не может. Цены на запчасти и услуги тоже постоянно растут», - прокомментировал ситуацию изданию владелец маршруток на Виноградаре.

Солидарны с перевозчиками и финансовые эксперты, пишет газета. По их мнению, если прибегнуть к европейской практике, проезд в маршрутках должен стоить не меньше 7 грн.

Однако, учитывая доходы киевлян, до такого уровня цены повышать никто не станет, но тариф в 3-4 грн. вполне допускают.

В тоже время, несмотря на заявления, перевозчики о повышении говорить пока отказываются, намекая, что оно может быть в несколько этапов. Чтобы не травмировать пассажиров, тариф может увеличиваться каждый месяц на 50 коп. А вот до какого предела - пока перевозчики не решили, отмечает газета.