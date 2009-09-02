При содействии СБУ открыт музей в селе под Киевом

При содействии сотрудников СБУ в селе Устимовка Васильковского района Киевской области состоялось открытие историко-краеведческого музея на базе общеобразовательной школы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Торжественному событию предшествовала полуторагодичная работа поисковиков спецслужбы, которые по просьбе местной общины собрали и передали музею копии документов, касающихся истории региона. Представленные материалы в свое время находились в архиве временного хранения ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Основу экспозиции музея составляют документальные свидетельства, которые касаются периода Голодомора 1932-1933 годов и времен политических репрессий 1937-1938 годов. Поисковики СБУ собрали и обработали архивные документы и установили судьбы 16 крестьян и их семей.

Краеведческие фонды музея пополнились археологическими экспонатами из собственных коллекций местных жителей. Среди них – найденная в Устимовке на месте бывшего древнерусского городища Соколов свинцовая печать времен киевского князя Ярослава Мудрого. Такие раритеты с изображением Христа Пантократора очень редкие – аналогичные печати сохраняются лишь в Национальном историческом музее Украины, Черниговском и Переяслав-Хмельницком краеведческих музеях. Среди находок - серебряный денарий времен римского императора Марка Аврелия (денежная единица ІІ века нашей эры) и античная амфора.

Благодаря историкам в музее появились систематизированные материалы, которые рассказывают о периоде национально-освободительного движения украинского народа, пребывания в селе Устимовка известных украинских деятелей – гетманов Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Пилипа Орлика, фастовского полковника Семена Палия и других.