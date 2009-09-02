В США начался процесс депортации 88-летнего украинца Ивана КАЛИМОНА, которого подозревают в причастности к совершению нацистских преступлений во время Второй мировой войны, сообщает “Немецкая волна”.

По данным американского следствия, И.КАЛИМОН служил в рядах украинской полиции во Львове и принимал участие в казнях и акциях по депортации гражданского населения к концентрационный лагерь в Плугове. Два года назад И.КАЛИМОН был лишен гражданства США, когда власти стало известно о его сотрудничестве с нацистами. Сам подозреваемый отвергает обвинение в свой адрес, утверждая, что не принимал участия в карательных операциях и не признает подлинности документов Министерства юстиции США, которые могут быть использованы как доказательство его вины.

В прошлом году в рамках создания документального фильма для телеканала Dіscovery американские эксперты провели графологический анализ почерка И.КАЛИМОНА и подписей на бумагах нацистской администрации оккупированного Львова. Однако специалисты не смогли прийти к однозначному выводу относительно тождественности подписей.

Расследованием деятельности И.КАЛИМОНА в составе вспомогательной украинской полиции заинтересовались и в Польше. Следователь из Жешувского отдела польского Института национальной памяти Гжегож МАЛИСЕВИЧ сообщил, что польская сторона хотела бы допросить И.КАЛИМОНА о событиях во львовском гетто. Однако пока польские следователи воздерживаются от выдвижения обвинений.

Наибольшей интригой остается то, где будут судить И.КАЛИМОНА в случае депортации. В иерусалимском Центре Симона Визенталя, который на протяжении многих лет призывал привлечь И.КАЛИМОНА к ответственности, скептически относятся к возможности проведения судебного процесса в Украине.

Киев, по словам председателя центра Ефраима ЗУРОВА, как и в случае не менее громкого дела другого украинца – Ивана ДЕМЬЯНЮКА, не захочет принимать у себя подозреваемого в сотрудничестве с нацистами, ссылаясь на то, что во время Второй мировой войны Украина не была независимым государством. «Я считаю это утверждение правильным, хотя настоящая проблема в том, что Украина вообще не хочет расследовать подобные дела. В случае же КАЛИМОНА его могли бы принять поляки, ведь Львов до нацистской оккупации принадлежал Польше», - сказал Е.ЗУРОВ в интервью «Немецкой волне».

В то же время, по мнению эксперта, наиболее оптимальным вариантом было бы, если бы в дальнейшем ответственность за проведение всех судов над депортированными колаборантами взяло бы на себя правосудие Германии.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года из США в Германию экстрадировали американца украинского происхождения 89-летнего Ивана ДЕМЬЯНЮКА.

Прокуратура Мюнхена выдвинула И.ДЕМЬЯНЮКУ обвинение в причастности к убийству в годы Второй мировой войны 27,9 тыс. лиц.

По данным следствия, в годы войны И.ДЕМЬЯНЮК служил охранником в концлагере Собибор на территории Польши и был причастен к массовому уничтожению евреев. Сам И.ДЕМЬЯНЮК заверяет, что воевал в Красной армии, а затем попал в плен.