Ющенко рассказал первоклашкам о самом важном в жизни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии по случаю Дня знаний в школе в Буче Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент пожелал первоклассникам, всем школьникам, родителям и учителям счастливого пути.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня первоклассники начали получать самое важное в жизни – знания.

Он подчеркнул, что в школе дети будут обучаться очень важному: как жить полноценной жизнью, как быть патриотом страны и быть гражданином.

«Из этой школы они выйдут гражданами Украины, патриотами страны, молодыми людьми, которые впервые будут иметь право избирать в этой стране, избирать не кого-то, а избирать собственную судьбу. И очень важно, чтобы усилиями родителей, учителей все поняли, что мы отвечаем за эту страну, мы избираем, какой будет ее судьба через год, через два, через десять, и как очень важно быть ответственным, активным гражданином», - сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО в своей речи в очередной раз отметил важную роль образования в развитии государства, а также важную роль учителя и уникальность его профессии.