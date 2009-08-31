Депутаты решили после отпуска не перенапрягаться

В Верховной Раде Украины завтра состоится открытие пятой сессии, но до 4 сентября депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что соответствующее расписание работы предусмотрено утвержденным календарным планом.

По словам В.ЛИТВИНА, после открытия пятой сессии парламент попробует утвердить повестку дня сессии, в проект которого внесены уже 400 подготовленных проектов законов, и 841 еще нужно подготовить.

Кроме того, планируется завтра внести уточнения в ранее принятые законы, которые нуждаются в уточнении. В частности, по словам В.ЛИТВИНА, таких законов насчитывается 6.

Председатель ВР также обратился с просьбой к комитетам парламента ускорить рассмотрение законопроектов, заветированных Президентом Украины. В.ЛИТВИН напомнил, что всего таких документов 16.