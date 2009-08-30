Литвин: после выборов победитель скажет – все, кто были до меня, были свиньями

Только политические амбиции могут привести к непринятию государственного бюджета на 2010 год.

Об этом заявил сегодня на брифинге в соляной шахте города Соледара председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что политические амбиции отрицательно повлияют на принятие государственного бюджета, «потому что иных обстоятельств, которые бы привели к непринятию бюджета, я не вижу».

Он сказал, что нужно принять бюджет не под выборы и не на выборы, а тот бюджет, который нужен стране на 2010 год. «Желательно и необходимо принять бюджет не потому, что этого требует Конституция и закон, а с учетом того, что сегодня можно вести серьезный разговор, ибо после президентских выборов победитель скажет – все, кто были до меня, они были свиньями, они ничего не делали, страна падает, поэтому бюджет будет минимальный» - объяснил В.ЛИТВИН. Но спикер убежден, что Украине «нужен бюджет на вырост, с учетом того, чтобы работала вся страна, и люди чувствовали результат».

В.ЛИТВИН отметил, что первоочередная проблема для депутатов – это определиться с социальными стандартами, с прожиточным минимумом и минимальной зарплатой. «Мы должны принимать соответствующие решения, ибо покупательская способность у людей на нуле, и из-за этого у нас не развивается внутренний рынок и мы ходим по замкнутому кругу», - подчеркнул спикер. При этом он добавил: «Здесь нужна общая позиция, согласованность подходов и главное, чтобы законы, которые мы принимаем, были реально обеспечены деньгами».