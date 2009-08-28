Симоненко вышел на обсуждение Ющенко со своей Конституцией

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО предлагает параллельно с конституционными предложениями Президента Украины рассмотреть проект Конституции, разработанный Компартией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

«Петр СИМОНЕНКО предложил всем, кто будет привлечен согласно указу ЮЩЕНКО о всенародном обсуждении его конституционных предложений, проявить гражданскую сознательность и параллельно представить людям альтернативный вариант - проект Конституции, разработанный нами и опубликованный в июльском номере «Голоса Украины» за 2007 год», - говорится в сообщении.

П.СИМОНЕНКО считает, что это было бы «справедливо и честно по отношению к людям, которые могли бы реализовать свое конституционное право на выбор».

«Не удивительно, что Президент и парламентское большинство из БЮТ, Партии регионов и Блока Литвина делают вид, что нашего проекта не существует. Ларчик просто открывается: наш вариант Конституции нацелен на гарантии прав и свобод, а также обязанности государства перед человеком, а не на создание заповедника для олигархов, казнокрадов и чинуш», - заявил П.СИМОНЕНКО.

Он напомнил, что прошло два года с тех пор, как в парламентской газете «Голос Украины» был опубликован проект новой редакции Конституции, разработаный Компартией и прошедший независимую юридическую экспертизу, в том числе международную, и получивший положительные отклики как специалистов по конституционному праву, так и простых граждан, которые присылали свои предложения, пожелания и замечания в адрес ЦК КПУ и авторов законопроекта.