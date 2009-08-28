Одесская милиция: в кровавых драках на рынке замешана политика

Одесская милиция задержала зачинщиков беспорядков на рынке «Северный».

По фактам спровоцированных кровавых столкновений на рынке «Северный» возбуждены и расследуются ряд уголовных дел, сообщил корреспонденту УНИАН начальник УМВД Украины в Одессе Эдуард ДОБРЫНИН.

«В частности, ведутся расследования дел по фактам избиения предпринимателей охраной директора рынка, а также поджога административного здания рынка и сопротивления работникам правоохранительных органов, - отметил Э.ДОБРЫНИН. - Третье уголовное дело возбудила прокуратура - по факту нанесения телесных повреждений сотруднику милиции во время обеспечения правопорядка на рынке «Северный».

Начальник горУВД напомнил, что при этом «один из офицеров милиции получил повреждение левого глаза, потеря зрения составляет 60%».

В ходе проведения следственных действий, уточнил Э.ДОБРЫНИН, «сотрудники милиции задержали троих охранников директора рынка Дмитрия НАЗАРОВА, а также гражданина, подозреваемого в организации поджога административного здания рынка. Свидетели указали на него указали как на лицо, непосредственно совершившее преступление».

Примечательно, добавил начальник горУВД, что «политические силы, которые стоят за организацией противостояния на рынке «Северный», не остались безучастными и к законным действиям правоохранителей – привели 27 августа активных участников событий на «Северном» к зданию горУВД, пытаясь любыми способами воздействовать на сотрудников милиции. Только психологически давить на нас бесполезно».

Как подчеркнул Э.ДОБРЫНИН, «ситуация - под контролем. А в случае попытки организации силового варианта мы готовы действовать в соответствии с законом. На территории горУВД Одессы в данный момент находится спецподразделение».

Решительными действиями сотрудников правоохранительных органов, отметил начальник милиции Одессы, 27 августа уже пресечены попытки столкновений представителей партии «Родына» и группы предпринимателей под стенами здания Суворовского РОВД Одессы.

Как сообщал УНИАН, 21 августа на одесском рынке «Северный» вследствие отказа ряда предпринимателей платить арендную плату за торговые павильоны состоялись потасовки с охранниками рынка и поджог рабочего кабинета директора рынка.

По словам руководителя городского управления милиции Э.ДОБРЫНИНА, беспорядки и драку спровоцировала одна из политических сил, в результате пострадали два сотрудника милиции.

После драки группа предпринимателей решила блокировать одну из наиболее важных городских магистралей - 6-полосную Николаевскую дорогу, соединяющую центр Одессы с 300-тысячным спальным жилмассивом Котовского.

Магистраль разблокировали, когда в 21.00 к участникам акции прибыл член политсовета партии «Родына» Сергей БОВБАЛАН.

Партия выступила с заявлением в защиту предпринимателей рынка «Северный».