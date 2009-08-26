Гарри Каспаров в Крыму понял, что российское ТВ пудрит людям мозги

13-й чемпион мира по шахматам, один из лидеров российской оппозиции Гарри КАСПАРОВ, находящийся с визитом в Крыму, заметил, что ситуация на полуострова отличается от той «картинки», которую преподносят зрителям российские телеканалы.

«Меня приятно поразило то, что реальная ситуация в Крыму и настроения людей совершенно отличны от той пугающей картины, которую нам преподносят российские СМИ, особенно телевидение», - цитирует политика пресс-служба крымскотатарского меджлиса.

Г.КАСПАРОВ встретился сегодня в Симферополе с президентом Всемирного конгресса крымских татар, первым заместителем председателя меджлиса Рефатом ЧУБАРОВЫМ.

Р.ЧУБАРОВ обратил внимание Г.КАСПАРОВА на то, «что основные линии противостояния в Крыму проходят между людьми и властью, не желающей решать их проблемы». «Мы с беспокойством следим за поведением определенных российских политиков, не оставляющих попытки дестабилизировать ситуацию на полуострове, противопоставить жителей Крыма по национальному или религиозному признакам», - сказал один из руководителей меджлиса.

Коснувшись оценки происходящих политических процессов в России и Украине, Г.КАСПАРОВ отметил, что «только демократическое общество в состоянии преодолевать испытываемые им экономические и социальные проблемы», сообщили в пресс-службе.

По сообщению меджлиса, политик интересовался вопросами, связанными с развитием культуры, образования и социально-экономическим положением крымских татар на полуострове. «В частности, гроссмейстера интересовало, насколько обеспечены крымскотатарские дети школьного возраста необходимым количеством школ с родным языком обучения», - отметили в пресс-службе.

Р.ЧУБАРОВ пригласил гроссмейстера в ближайшее время вновь посетить Крым для более подробного знакомства с его историей и встреч с людьми. По данным меджлиса, Г.КАСПАРОВ принял приглашение.