Ставнийчук: политикам не удастся проделать с КС то, что они сделали с ЦИК

В Секретариате Президента отмечают, что на сегодняшний день Конституционный Суд Украины работает в легитимном составе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК не согласилась с высказываниями некоторых политиков и экспертов о том, что из-за восстановления судом Сюзанны СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда КС теперь работает в нелегитимном составе.

М.СТАВНИЙЧУК не исключила, что подобными заявлениями некоторые политики хотят подготовить почву для невыполнения решений Конституционного Суда. М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что на сегодняшний день речь не идет о восстановлении С.СТАНИК в должности судьи КС. По ее словам, С.СТАНИК в своих исковых заявлениях даже не ставила вопрос о восстановлении ее в этой должности. Более того, по этому делу на сегодняшний день подано две кассационных жалобы – представителем Президента и самой С.СТАНИК. М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что сегодня это дело рассматривает Высший административный суд Украины.

«Следовательно, сегодня о восстановлении С.СТАНИК в должности судьи КС речь не идет. С другой стороны, я хотела бы сказать вам, что сегодня Конституционный Суд работает в нормальном режиме в соответствии с законом о Конституционном Суде и, бесспорно, в соответствии с Конституцией Украины», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, на сегодняшний день нет оснований для подготовки общества к тому, что решения Конституционного Суда могут быть нелегитимными, или к тому, что состав КС нужно менять. «Я бы просила всех представителей политических сил и экспертов учесть, что гарантом стабильности, гарантом Конституции является Конституционный Суд. И отдельным политикам не удастся проделать с Конституционным Судом то, что они сделали с ЦИК (в 2004 году между вторым и третьим туром президентских выборов был полностью изменен состав Центризбиркома – УНИАН)», - отметила заместитель главы Секретариата Президента.

М.СТАВНИЙЧУК посоветовала даже не делать попыток дестабилизировать роботу КС, а следовательно – дестабилизировать политико-правовую ситуацию в государстве.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в 2009 г. Апелляционный суд Киева восстановил С.СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда Украины.

Раньше Окружной административный суд Киева восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС. Суд признал противоправным указ Президента Виктора ЮЩЕНКО, который в марте 2008 упразднил назначение С.СТАНИК судьей КС.

Впервые В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением ею присяги весной 2007 года, в разгар конфликта в связи с роспуском парламента.

25 марта 2008 года Верховный Суд Украины признал отставку С.СТАНИК незаконной. В.ЮЩЕНКО исполнил то решение суда – он восстановил С.СТАНИК и сразу же во второй раз освободил ее под другим поводом. Так, в связи с неполномочным принесением присяги В.ЮЩЕНКО упразднил указ Президента Леонида КУЧМЫ о назначении С.СТАНИК судьей КС. В 2004 году, когда С.СТАНИК вступала в должность, в зале Верховной Рады Украины отсутствовал Президент Л.КУЧМА – хотя его присутствие при принесении присяги является обязательным условием согласно закону о Конституционном Суде.

Именно второй указ и обжаловала С.СТАНИК.

29 июля в 2009 г. в пресс-службе КС заявили, что председатель Конституционного Суда не имеет правовых оснований вводить С.СТАНИК в состав суда, ведь все 18 должностей судей, в том числе и по президентской квоте, на сегодняшний день заполнены.

«Следовательно председатель КСУ не имеет правовых оснований вводить С.СТАНИК в состав суда 19-м судьей», - отмечается в сообщении. В Конституционном Суде отметили, что суд работает в полном конституционном составе, и его легитимность не подлежит никаким сомнениям.

«Решение же вопроса по С.СТАНИК находится исключительно в компетенции Президента Украины», - говорится в сообщении.