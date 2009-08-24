Ющенко вынес на всенародное обсуждение изменения в Конституцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о всенародном обсуждении его законопроекта об изменениях в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Майдане Незалежности в Киеве с обращением к украинскому народу по случаю Дня Независимости Украины.

Президент выразил убеждение, что без проведения конституционной реформы нельзя провести качественные реформы в Украине.

Он изложил свою позицию о необходимости конституционных изменений, в том числе отмене депутатской неприкосновенности, и напомнил, что все предложения изложены в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде в марте этого года.

В то же время, В.ЮЩЕНКО отметил, что парламент до сих пор не рассмотрел этот законопроект и, по его убеждению, не сделает этого и в дальнейшем.

Именно это, по словам Президента, и побудило его подписать указ о всеукраинском обсуждении законопроекта. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что мнение общественности Украины является очень важным.

«Я готов выслушать мнение каждого украинца. Верю, что такое обсуждение вызовет широкую общественную реакцию, которая заставит членов парламента беспокоиться не о своих креслах, а о своем народе», - сказал В.ЮЩЕНКО.