В Крыму прошли автопробеги под российскими триколорами

Автопробеги под российскими триколорами по случаю Дня флага Российской Федерации прошли сегодня в городах и районах Крыма по инициативе Русской общины и партии «Русский блок».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Русской общины Крыма, в частности, несколько десятков машин с российскими флагами проехали по центральным улицам Симферополя.

На главной площади города активисты развернули громадный российский флаг. Прошел митинг. На акцию Русской общины пришла небольшая группа сторонников Народного Руха Украины и других украинских сил. Увидев их, участники митинга в честь Дня флага России начали скандировать: «Убирайтесь во Львов!», «Севастополь-Крым-Россия». В ответ им предложили убираться в Россию. Оппонентов разделяла цепь милиции.

В пятницу активисты Русской общины, «Русского блока» и казаки установили российский флаг площадью 50 квадратных метров на южном склоне горы Демерджи, говорится в сообщении пресс-службы.

По сообщению «Росбалта», украинские силовики уже сняли флаг.

Справка УНИАН. Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага страны, установленный указом Президента в 1994 году. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с голубой полосой у древка.