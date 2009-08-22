Активисты "Народной Самообороны" почтили велопробегом память Ковпака

Активисты «Народной Самообороны» Сумской области 22 августа осуществили велопробег за маршрутом Сумы-Путивль-Сумы.

Как передает корреспондент УНИАН, в легендарном Путивле представители молодежного крыла НС области положили цветы к памятнику партизанскому генералу, дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Затем, взяв пригоршню путивльской земли, велосипедисты отправились в Сумы, откуда в полдень от символа города - Беседки - отправились автобусами на Полтавщину.

Там в городке Котельва 120 лет назад родился С.Ковпак, и именно в этом райцентре к колонне сумчан и черниговцев присоединились представители НС из Харьковской и Киевской областей. Состоялся торжественный митинг.

После митинга почти 250 активистов НС из Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и города Киева отправились единой колонной на Хортицу, где 23-24 августа состоится Всеукраинская акция «День независимости на Хортице».