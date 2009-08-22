Черновецкий открыл выставку цветов в Киеве

Сегодня на территории Печерского ландшафтного парка Киева состоялось торжественное открытие ежегодной выставки цветов.

Как передает корреспондент УНИАН, поздравить киевлян во время открытия приехал Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и другие представители столичной власти.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что, несмотря на экономический и политический кризис, власти Киева не смогли отказаться от такого ежегодного мероприятия как выставка цветов, поскольку она приносит много положительных эмоций.

«Выставка лучше, чем в прошлом году. Несмотря ни на какие трудности, мы выдерживаем главные традиции Киева. Я, как киевлянин, как мэр столицы, я горжусь тем, что сделали мои коллеги», - сказал он.

Тематика нынешней экспозиции – «Сказки народов мира». В частности представлены экспозиции по сказкам: «Дюймовочка», «Царевна-Лягушка», «Золушка», «Золотой ключик», «Маленький принц», «Русалочка», «Кит Леопольд», «Доктор Айболит", «Алые паруса» и т.д.

Как отметил директор КП «Киезеленстрой» Юрий ХАЕВ в интервью журналистам, стоимость, в частности, композиции «Кот Леопольд», если рассматривать это как коммерческий заказ, составляет около 100 тыс. грн.

Кроме коммунального предприятия «Киевзеленстрой», в выставке приняли участие садовые центры, ландшафтные организации, ботанические сады и частные предприниматели, которые оформили целые сектора фиалок, кактусов и орхидей.

Ю.ХАЕВ добавил, что на создание композиций использовали свыше 2 млн. цветов. Около 100 специалистов работали более двух месяцев над созданием каждого участка выставки.

«Мы пригласили воспитанников Киевской детской академии искусств к участию в выставке, работы которых тоже будут продемонстрированы в рамках мероприятия. Также мы подготовили детские площадки, батуты и даже пони для самых юных посетителей. Это будет действительно интересное мероприятие для отдыха всей семьи», – сказал Ю.ХАЕВ.

Во время проведения выставки будет проводиться конкурс по флористике. 10 флористов будут состязаться в создании самых оригинальных цветочных часов. Во время соревнований пройдут бесплатные классы мастера по флористике (созданию букетов на все случаи жизни).

После завершения выставки предусматривается, что элементы цветочных композиций будут перевезены в районы и украсят там зеленые зоны.

С сегодняшнего дня на территории ландшафтного парка в рамках выставки цветов организована и торговля садовым материалом.

Выставка будет продолжаться до 27 августа.