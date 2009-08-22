На параде пилотировать самолеты будут «Украинские соколы»

В параде войск на День Независимости примут участие лучшие военные летчики, которые вошли в восстановленную пилотажную группу «Украинские соколы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО во время встречи с участниками парада, которая состоялась вчера в Киеве.

«Военные летчики, которые вошли в эту восстановленную пилотажную группу, на данном этапе начинают свою деятельность в рамках программы боевой подготовки для Воздушных сил Вооруженных сил Украины», - сказал В.ИВАЩЕНКО.

Он отметил, что в рамках празднования Дня Независимости в этом году плановую подготовку экипажей пилотажной группы направили на отработку элементов, которые необходимы для демонстрации на параде войск.

В.ИВАЩЕНКО также сообщил, что на данном этапе процесс полноценного восстановления пилотажной группы «Украинские соколы» еще продолжается.

«Это не простое штатное подразделение, а группа с особым статусом, задачами и программой подготовки. Пока работа по восстановлению «Украинских соколов» находится на начальном этапе», - сообщил и.о. министра обороны.

Говоря о целесообразности проведения парада войск в День Независимости Украины, 24 августа, В.ИВАЩЕНКО как кадровый офицер, прослуживший в Вооруженных силах 30 лет, сказал: «Армия в мирное время поддерживается в тонусе военными учениями и парадами».

В то же время, он высказал мнение, что только один парад не может выступать самым главным фактором для привлечения в ряды украинской армии представителей молодого поколения защитников Отчизны.

«Один парад – нет. Более важным является возможность повседневно заниматься полноценной, всесторонне обеспеченной и интересной боевой подготовкой», - сказал В.ИВАЩЕНКО о приоритетах деятельности Вооруженных сил Украины.

***Пилотажная группа «Украинские соколы» была создана в 1995 году и выполняла высший пилотаж на самолетах Миг-29.

В 2002 году деятельность группы была прекращена из-за отсутствия финансирования.