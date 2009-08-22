Тимошенко поставила политикам и меценатам задачу на будущее

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков и меценатов активизировать деятельность по возвращению в Украину национальных исторических реликвий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня во время презентации отреставрированного казацкого знамени XVIII века с изображением национального герба «Казак с мушкетом».

«Хочу, чтобы мы не прекратили борьбу Украины за возвращение наших исконных украинских реликвий в Украину. Потому что мне кажется, что сейчас эта работа немножко замедлена. А хотелось бы, чтобы реликвии возвращались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, национальные исторические реликвии вдохновляют граждан и политиков на усиление государственности.

«Сейчас реликвии разбросаны по всему миру. У нас нет в Украине ни одной печати с национальным гербом «Казак с мушкетом». Это все – нам задача на будущее. Я хотела бы, чтобы меценаты и вся команда историков, музейщиков, правительства возвращали, возвращали и возвращали наши реликвии в Украину. Потому что они нам дают вдохновение, они возрождают нашу духовность, они просто демонстрируют как наши отцы и прадеды завоевывали в борьбе независимость», - объяснила она.

Премьер-министр сегодня вручила Благодарности Кабинета Министров Украины реставраторам, которые восстанавливали флаг «Казак с мушкетом». В частности, благодарности получили генеральный директор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Светлана СТРЕЛЬНИКОВА, научный консультант Фонда интеллектуального сотрудничества «Украины – XXI век» Николай БУРМИСТРОВ, заведующий научно-исследовательским отделом реставрации произведений из ткани и кожи, художник-реставратор Татьяна МИНЖУЛИНА, художник-реставратор Мария БУХАРИНА, а также художник-реставратор Мария БАТРАК.