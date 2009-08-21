Украинцы России поддерживают и Ющенко, и Тимошенко, и Медведева

Украинцы России поддерживают позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно развития украинско-российских отношений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединения украинцев России и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России, текст которого сегодня передан УНИАН.

Украинцы России отмечают, что с болью воспринимают любое очередное обострение в российско-украинских отношениях, ведь для них Украина и Россия – «два одинаково близких государства, словно две половинки одного сердца».

Они отмечают, что письмо-обращение Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к своему украинскому коллеге В.ЮЩЕНКО большая украинская община России расценила как обращение ко всему украинскому народу, который избрал действующего главу государства.

«Мы полностью поддерживаем и разделяем мысли, оценки и позицию руководителей Украины – Президента Виктора ЮЩЕНКО и главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, которые содержатся в ответах на послание Президента Российской Федерации. Это именно те слова, которые украинцы России хотели услышать от руководства Украинского государства», - отмечают украинцы России.

По их мнению, эти слова свидетельствуют о высокой гражданской и государственнической позиции украинских Президента и премьера. Также слова, сказанные руководителями Украины, вселяют надежду на то, что они не разменяют свою ответственность за будущее молодого независимого государства в сложные времена его истории на собственные политические амбиции и будут защищать, прежде всего, национальные интересы украинского народа, убеждены члены украинских организаций в РФ.

Украинцы России приветствуют то, что В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО в своих письмах четко определяют право народа самому оценивать свое прошлое и самостоятельно определять пути своего дальнейшего развития, на основе государственного суверенитета и учета требований международного права и интересов других народов.

В сообщении отмечается, что другим, не менее важным аспектом, который содержится в ответах руководителей Украины, является необходимость налаживания партнерских добрососедских отношений между Украиной и Россией.

Украинцы России надеются на улучшение непростых российско-украинских отношений, достижения позитивной динамики в политических, экономических и гуманитарных отношениях между двумя соседними государствами, двумя славянскими народами, от чего в значительной степени будет зависеть геополитический климат в Европе да и во всем мире.

Они также отмечают, что в письме Д.МЕДВЕДЕВА отмечается, что российские власти обеспокоены состоянием украинской культуры и образования в России и будут прилагать усилия для их развития. «Надеемся, что это искреннее желание российской власти содействовать развитию одной из крупнейших этнических общин России», - подчеркивают украинцы России и напоминают, что сегодня в РФ нет ни одной украинской школы, тогда как в 1930-е годы их было больше 100. «Приходится констатировать, что в России украинское образование и культура стали заложниками российско-украинских политических отношений, что в XXI веке абсолютно недопустимо», - отмечают украинцы России.