Литвин: не трогайте детей

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политических оппонентов не втягивать семьи политиков в предвыборную борьбу.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во время посещения Сорочинской ярмарки.

По его словам, у него имеются сведения о том, что оппоненты готовы втянуть в конфликты детей политиков.

"Я бы хотел через вас обратиться к оппонентам: не трогайте детей! Продолжайте бороться привычными, апробированными приемами и методами", - сказал В.ЛИТВИН.