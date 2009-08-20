Литвин: не трогайте детей
23:00, 20 августа 2009Политика
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У спикера есть сведения
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политических оппонентов не втягивать семьи политиков в предвыборную борьбу.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во время посещения Сорочинской ярмарки.
По его словам, у него имеются сведения о том, что оппоненты готовы втянуть в конфликты детей политиков.
"Я бы хотел через вас обратиться к оппонентам: не трогайте детей! Продолжайте бороться привычными, апробированными приемами и методами", - сказал В.ЛИТВИН.
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