Ющенко поручил Тимошенко подумать о Второй мировой войне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров разработать и утвердить в двухнедельный срок план мероприятий в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

В частности, план мероприятий должен предусматривать организацию и проведение Украинским институтом национальной памяти вместе с другими центральными органами исполнительной власти, при участии Национальной академии наук Украины, научной конференции в городе Киеве для обсуждения и предоставления объективной оценки событиям Второй мировой войны, в частности, роли в ней украинского народа, а также издание материалов этой конференции и проведение тематических научных конференций и круглых столов в населенных пунктах Украины.

Также планируется осуществление мероприятий по выявлению, благоустройству и сохранению мест захоронений людей, погибших на территории Украины во время Второй мировой войны, а также проведение в воинских соединениях и частях, учебных заведениях мероприятий, направленных на донесение до молодежи объективной информации о событиях Второй мировой войны, воспитание у молодых граждан чувства патриотизма и уважения к ветеранам.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям разработать и утвердить региональные планы мероприятий в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны и обеспечить их реализацию.

Министерству иностранных дел Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти принять меры относительно:

донесения до международного сообщества объективной информации о роли украинского народа во Второй мировой войне;

сохранения и благоустройства на территориях иностранных государств мест захоронений украинцев, которые погибли во время Второй мировой войны.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать циклы тематических теле- и радиопередач, выступления ведущих ученых и представителей общественности по поводу событий Второй мировой войны.