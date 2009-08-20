Кабмин дает 43 миллиона на предоплату стройматериалов для «Олимпийского»

Кабинет министров Украине своим распоряжением №956-р от 5 августа т.г. утвердил выделение предварительной оплаты строительных материалов для реконструкции НСК «Олимпийский» на сумму 43,2 млн. грн.

Текст распоряжения опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства по делам семьи, молодежи и спорта об осуществлении предварительной оплаты строительных материалов, необходимых для выполнения демонтажных, строительно-монтажных работ по реконструкции НСК «Олимпийский» в сумме 43,2 млн. грн. на срок до трех месяцев.

Кабмин поручил Государственному казначейству провести предоплату стройматериалов, в соответствии с заключенными договорами, согласно титула строения «Реконструкция существующих и строительство новых объектов НСК «Олимпийский», реконструкция и строительство которого началось в 2008 году.