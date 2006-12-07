Черновецкий обозвал Бродского ”нахальной мордой” и лишил права голоса

Депутата Киевсовета Михаила Бродского лишили права голоса во время пленарного заседания совета в четверг.

За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов Киевсовета.

После того, как Бродский встал со своего места в последнем ряду и подошел к трибуне, Черновецкий призвал его вернуться и не нарушать регламент.

Так как Бродский не послушал главу Киевсовета, Черновецкий поставил на голосование вопрос о лишении Бродского права голоса: "Я не ставлю вопрос, чтобы лишить его голоса до конца дней его, потому что он не переживет".

"Я лишаю вас слова согласно регламенту за хулиганские действия и нахальную морду", - добавил Черновецкий.

Глава Киевсовета также обвинил депутата в том, что "платил за него все долги, чтобы за тобой не бегали вкладчики", добавив при этом, что Бродский "без царя в голове".

Украинская правда