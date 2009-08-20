Тимошенко отбыла во Львов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, во Львове Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в ежегодном собрании Всемирного Конгресса Украинцев, посетит среднюю общеобразовательную школу «Джерельце», а также ознакомится с работой водопроводной насосной станции «Сокільники». Кроме того, премьер ознакомится с работой ОАО «Энзим».

В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью львовской газете «Высокий замок» и принять участие в прямом эфире Львовской областной телерадиокомпании.